Prima della fama, Quentin Tarantino intervistò Joe Dante sul set di Gremlins

Da giovane, prima di diventare uno dei registi più prominenti di Hollywood, Quentin Tarantino visitò il set de I Gremlins e intervistò Joe Dante per un libro che non solo non pubblicò mai, ma che non finì nemmeno di scrivere. È lo stesso Tarantino a raccontarlo.

Il regista di C'Era Una Volta A Hollywood ha ricordato la curiosa vicenda durante il podcast Pure Cinema, spiegando la sua intenzione di allora di scrivere un libro sui registi cinematografici.

"Il libro era chiamato Cinema of the Outrageous. Ho pensato di realizzare prima le interviste, e poi scrivere" afferma Tarantino "Ma non l'ho maifinito perchè avevo 20 anni, ed ero piuttosto inaffidabile. Troppo giovane e troppo poco serio per scrivere un libro. Ma le intenzioni c'erano, e comincia con le interviste. Intervistai John Millius (Conan Il Barbaro, e Joe Dante".

Il regista de I Gremlins lo invitò sul set di quello che sarebbe poi diventato un vero e proprio film cult dopo aver parlato con lui nel suo ufficio "Mi fecero mettere dietro una parete divisoria poiché non avrei dovuto come era fatto un Gremlin" spiega "Sono riuscito a intervistarlo [Joe Dante] a lungo solo perché a un certo punto a un Gremlin è caduta la testa, e gli ci è voluto un po' per sistemarlo. E così sono lì, seduto a parlare con Joe Dante, mentre nel frattempo il Gremlin è stato sistemato, ma per un po' nessuno ci interrompe perché vedono che sto parlando. Ero un semplice ragazzo in visita sul set, e ci avrebbero potuto tranquillamente interrompere 20 minuti prima, ma non lo hanno fatto".

Però, prima o poi, doveva concludersi l'incontro "A un certo punto è stato Dante a dirmi 'Bene, ora però devo tornare a lavoro. Ho visto che hanno finito già da un po', e che sono stati abbastanza gentili da non voler interrompere. Ma mi stanno aspettando, ed è il caso che vada'".



Chissà che cosa si saranno detti... E che peccato che Quentin non abbia mai finito il suo libro.