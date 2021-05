False Positive, Pierce Brosnan e Justin Theroux nel primo trailer ufficiale

Hulu ha pubblicato ufficialmente il primo trailer di False Positive, nuovo horror psicologico annunciato nel 2019 e prodotto da A24 scritto e interpretato da Ilana Glazer e diretto da John Lee, che vede anche protagonisti i due bravissimi Pierce Brosnan e Justin Theroux (Zoolander, The Leftovers).

Questa la sinossi ufficiale del film:



"Dopo mesi di tentativi fallimentari per rimanere incinta, Lucy (Glazer) e Adrian (Theroux) trovano finalmente il medico della fertilità dei loro sogni nell'illustra Dr. Hindle (Brosnan). Dopo essere rimasta incinta di una bambina di buona salute, Lucy inizia a notare qualcosa di sinistro dietro il fascino scintillante di Hindle, decidendo di scoprire quale sia la verità inquietante dietro la sua storia di nascita. Come se restare incinta non fosse già abbastanza complicato...".



False Positive è anche prodotto dal regista insieme alla Glazer. Il film è atteso su Hulu il prossimo 25 giugno, tra un mese esatto.



Abbiamo avuto modo di vedere recentemente Pierce Brosnan nella serie Tv targata AMC The Son, che a dire il vero non ha avuto molto successo, mentre Justin Theroux ha recitato nell'ottima Maniac di Cary Fukunaga per Netflix, serie che vede protagonisti anche Emma Stone e Jonah Hill. Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito al progetto, anche se gli horror della A24 si sono sempre dimostrati di forte impatto psicologico e molto originali.