False Positive, Pierce Brosnan e Justin Theroux nel cast del nuovo horror A24

Stando a Comingsoon.net, Pierce Brosnan (007, The Foreigner), Justin Theroux (The Leftovers, Maniac) e anche Ilana Glazer sono stati scritturati dalla A24 per recitare nel nuovo horror False Positive diretto da John Lee e co-sceneggiato dalla stessa Glazer, in procinto dell'inizio delle riprese.

I dettagli sulla trama sono strettamente riservati al momento, ma sappiamo che le riprese cominceranno il prossimo 1° aprile a New York, con la co-creatrice di Broad City e il regista Lee che figureranno anche come produttori della pellicola. Per la Glazer si tratta del primo nuovo progetto dopo la fine di Broad City.



Abbiamo avuto modo di vedere recentemente Pierce Brosnan nella serie Tv targata AMC The Son, che a dire il vero non ha avuto molto successo, mentre Justin Theroux ha recitato nell'ottima Maniac di Cary Fukunaga per Netflix, serie che vede protagonisti anche Emma Stone e Jonah Hill. Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito al progetto, anche se gli horror della A24 si sono sempre dimostrati di forte impatto psicologico e molto originali.



Tra le ultime produzioni di genere della compagnia ricordiamo gli ottimi Hereditary di Ari Aster e anche The Witch diretto invece da Robert Eggers, entrambi molto apprezzati da pubblico e critica.