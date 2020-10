Falling, Viggo Mortensen presenta personalmente il suo primo film da regista

Viggo Mortensen ha scritto sul nuovo numero di Empire Magazine una lettera di presentazione per il suo debutto dietro la macchina da presa con Falling, dramma familiare che attraversa sentimenti, generazioni e periodi di tempo differenti che la star de Il Signore degli Anelli ha definito "un film personale".

Scrive Mortensen:



"Falling, per me, è una storia inaspettata.



Guardando ora il film completato, mi sembra assolutamente naturale che il mio debutto come sceneggiatore e regista sia dedicato a una storia che affonda le sue radici nei ricordi della mia educazione. Il consiglio spesso dato ai registi alle prime armi è 'racconta una storia che conosci bene'. Sebbene la maggior parte dei dialoghi e delle caratterizzazioni in Falling siano fittizie, l'impulso di scrivere questa storia è effettivamente scaturito dal desiderio di esplorare i ricordi e i sentimenti personali per mia madre e mio padre e ciò che ho imparato da loro, nel bene e nel male.



Per qualche strana ragione, creare una famiglia immaginaria mi ha permesso di avvicinarmi in qualche modo ai sentimenti per mia madre.



Inizialmente non è stato né pratico né conveniente buttarmi sulla scrittura di una nuova sceneggiatura mentre ero alla ricerca di finanziamenti per il suddetto progetto, ma comunque mi sono sentito obbligato a lavorare su Falling ogni sera. L'idea mi era venuta dopo il funerale di mia madre. Stavo attraversando l'Atlantico con un volo notturno e non riuscivo a dormire, quindi continuavo a scrivere quello che ricordavo mi era stato detto quel giorno dai membri della famiglia e un certo assortimento di vecchi amici di mia madre. Alla fine, questi frammenti di conversazioni su mia madre da giovane, così come le sue esperienza come moglie e come madre, hanno preso la forma di un racconto su di una famiglia immaginaria lungo il corso di 50 anni. Alla fine il vero impulso della storia è però il controverso rapporto tra il padre e il figlio, nonostante mia madre resti la base dell'idea, e infatti Gwen, la protagonista femminile e madre della famiglia, resta la figura e fulcro morale della storia, la sua coscienza".



Scritto dalla star de Il Signore degli Anelli, il film segue le vicende di John Petersen - interpretato sempre da Mortensen - un uomo gay che invita il padre conservatore nella sua casa di Los Angeles. Il loro mondo verrà messo sottosopra quando il padre Willis si ritroverà a vivere con John, il suo partner Eric e la loro figlia adottiva, Monica.

Nel ruolo del padre troveremo Lance Henriksen (Aliens - Scontro finale), mentre Laura Linney vestirà i panni della sorella del protagonista. Faranno parte del cast anche Hannah Gross (Mindhuner) nel ruolo della madre di John (in scene flashback, come mostrato nel filmato) e Terry Chen nei panni di Eric.

Per il suo esordio alla regia, Mortensen ha potuto collaborare con il direttore della fotografia Marcel Zyskind, con cui ha già lavorato per I due volti di gennaio, il production designer Carol Spier, frequente collaboratore di David Cronenberg, che ha conosciuto sul set de La promessa dell'assassino e A History of Violence, entrambe pellicole firmate dal regista canadese.