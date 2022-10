Falling for Christmas: correte a vedere il trailer con Lindsay Lohan!

Siamo soltanto ad ottobre, eppure Netflix ha già rilasciato il trailer del prossimo film di Natale, che vedrà come protagonista l'iconica Lindsay Lohan.

Da Genitori in trappola, Quel pazzo venerdì a Mean Girls, nei primi anni del 2000 l'attrice statunitense non ha fatto altro che regalarci personaggi iconici. Molti sapranno dei suoi trascorsi turbolenti e della sua presunta carriera bruciata. Quest'anno, invece, la Lohan torna a conquistare gli schermi con un film di Natale che la vedrà protagonista: Falling For Christmas.

Il film sarà rilasciato su Netflix, piattaforma streaming che negli ultimi tempi ha acquisito sempre più fama e finalmente è possibile assaporare il trailer del film, ma anche la prima foto di Falling for Christmas: Lindsay esordisce il video salutando i suoi fan e augurando buone vacanze (anticipate) a tutti.

Nel film interpreterà un'ereditiera un po' viziata, dal futuro radioso davanti a lei; tuttavia, un terribile incidente di sci le farà perdere la memoria, lasciandola tutta sola e spaesata. Per fortuna, un altro personaggio (interpretato da Chord Overstreet) si prenderà cura di lei, finché la sua vecchia vita non tornerà a perseguitarla.

Nonostante il passato dell'attrice, questo film potrebbe sancire il suo ritorno sui grandi schermi e rivitalizzare la sua carriera. Sicuramente non sarà difficile farlo, dato che per Lindsay Lohan "recitare è come andare in bici".

Falling for Christmas sarà disponibile su Netflix dal 10 novembre.