Falling: annunciato il cast del primo film da regista di Viggo Mortensen

Deadline riporta che Laura Linney,Hannah Gross e Terry Chen si sono uniti al cast di Falling di Viggo Mortensen, esordio alla regia della star de Il Signore degli Anelli.

Mortensen, la cui ultima interpretazione è stata acclamata nella nostra recensione di Green Book, oltre a curare le regia e ad aver scritto la sceneggiatura, interpreterà anche John Peterson, un omosessuale il cui padre conservatore si trasferisce dalla sua fattoria rurale per vivere con la famiglia di suo figlio a Los Angeles.

La Linney interpreterà la sorella del personaggio di Mortensen, con la Gross scritturata per vestire i panni della madre (presumibilmente in scene flashback, data la giovane età dell'attrice); Chen, invece, interpreterà il partner del protagonista, mentre il padre conservatore avrà il volto di Lance Henriksen.

Le riprese della pellicola sono attualmente in corso a Toronto.

Nel corso della sua carriera, Laura Linney è stata candidata tre volte al premio Oscar, grazie alle sue interpretazioni in Conta su di me, Kinsey e La Famiglia Savage. Terry Chen, recentemente visto nella serie Netflix House of Cards, ha preso parte ad alcuni film di successo come Io, Robot e The Chronicles of Riddick. Hannah Gross, infine, è apparsa nella prima stagione della serie Netflix Mindhunter, diretta da David Fincher, e tornerà nella seconda stagione.

Falling uscirà nel 2020.