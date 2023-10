Fall: il vertiginoso survival thriller tornerà con ben 2 sequel!

Fall è stato di certo uno dei survival movie più interessanti degli ultimi anni, che ha riscosso molto successo tra la critica e il pubblico. Per questo motivo, è stato appena annunciato che il film non avrà un solo seguito, ma ben due.

Fall diverrà dunque presto il primo film di una trilogia, che continuerà anche nei seguiti nel segno di Scott Mann, che produrrà le altre due pellicole, prenderà parte alla loro scrittura e dirigerà il terzo film. I nuovi capitoli vedranno ritornare ritornare molti personaggi che i fan già conoscono, ma introdurranno anche numerose novità e una sfida del tutto nuova, con cui personaggi vecchi e nuovi dovranno confrontarsi.

Tuttavia, non sappiamo ancora quasi nulla sulla loro trama, né sulla loro data di uscita, anche se siamo a conoscenza del mese in cui inizieranno le riprese, ovvero giugno 2024. Detto questo, siamo però certi che anche questi nuovi film saranno sorprendenti e riprenderanno alcuni degli elementi che hanno portato al successo già il primo film, come dichiarato dallo stesso Scott Mann:

"Sono emozionato di poter continuare il viaggio iniziato con Fall e portarlo al livello successivo. Abbiamo progettato un'esperienza cinematografica veramente speciale e sono immensamente grato a tutti i miei amici produttori per supportarmi nella mia visione di questi film. Sono anche eccitato di poter lavorare con nuovi collaboratori e di riunirmi con il gruppo originale, e ovviamente non vedo l'ora di tornare a filmare a migliaia di piedi da terra".

I prossimi film dunque riprenderanno gli elementi di maggior successo del precedente capitolo, cercando persino di superarlo e di rimediare ad alcuni difetti. Come infatti abbiamo sottolineato nella nostra recensione di Fall, nonostante fosse in grado di convincere e catturare lo spettatore mettendolo di fronte a una serie di pericolose e avvincenti situazioni mozzafiato aveva comunque alcuni difetti di sceneggiatura che lo penalizzavano. Sarà interessante vedere se i seguiti sapranno fare ancora meglio.