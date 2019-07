Falcon & Winter Soldier: per Sebastian Stan Bucky non poteva diventare Captain America

The Falcon and The Winter Soldier vedrà Sam Wilson alle prese con la grande responsabilità ereditata da Captain America in persona, un onere che prima dell'uscita di Avengers: Endgame poteva essere destinato anche al Soldato d'Inverno.

Intervistato da Yahoo! News dopo l'annuncio ufficiale del Comic-Con, l'interprete di Bucky Sebastian Stan ha spiegato perché secondo lui il personaggio non ha ereditato il ruolo di Captain America da Steve Rodgers.

"Non ha senso per lui... perché dovresti affidarlo ad una persona che sta cercando di farsi una nuova vita al di fuori delle cose in cui era intrappolato?" ha dichiarato Stan. "Ricordo di aver scoperto di Falcon e lo scudo il giorno che stavamo girando. Ho pensato 'Oh wow, allora è così." Ma ha senso. Sam è stato il braccio destro di Cap per molto tempo a questo punto."

La coppia di Vendicatori in questa nuova serie in arrivo su Disney+ si ritroverà ad affrontare il villan principale di Captain America: Civil War, il Barone Zemo interpretato da Daniel Brühl di cui abbiamo visto di recente una prima immagine ufficiale.

Lo show aprirà le danze del debutto televisivo del Marvel Cinematic Universe nell'autunno del 2020 e sarà seguito nel 2021 da WandaVision, Loki, What...If? e Hawkeye. Qui trovate il calendario completo della Fase 4 del MCU.