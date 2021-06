Falcon & the Winter Soldier, Wyatt Russell: 'James Gunn sapeva già chi avrei interpretato'

Wyatt Russell ha telefonato a James Gunn prima di ottenere il ruolo di John Walker aka U.S. Agent in The Falcon and the Winter Soldier. Lo ha rivelato lo stesso attore durante una recente intervista in cui ha spiegato di aver scoperto che ruolo avrebbe interpretato solo all'ultimo minuto.

"È difficile perché non ti dicono nulla, non ti dicono nemmeno chi dovrai interpretare finché non arriva l'incontro. Quindi non avevo idea di cosa pensare, non avevo aspettative" ha dichiarato l'attore. "Ho chiamato James Gunn, che era diventato amico di mia moglie (l'attrice Meredith Hagner, ndr.) dopo che hanno lavorato insieme in un film. Ovviamente è un grande regista, e fa parte di quel mondo. Mi ha detto 'Se è il personaggio a cui sto pensando, è un personaggio davvero interessante, profondamente interessante perché ha molte questioni su cui lavorare.' Quindi sapeva già qualcosa più di me."

L'arco narrativo di John Walker nella serie Marvel ci ha offerto una versione delle origini del personaggio a quanto visto finora nei fumetti della Casa delle Idee, almeno dal punto di vista della caratterizzazione, tuttavia al momento non sappiamo che ruolo avrà U.S. Agent nel futuro del MCU. L'unico indizio ci è stato fornito sul finale dello show, quando la misteriosa Contessa Valentina Allegra de Fontaine lo ha arruolato nella sua fila per motivi ancora sconosciuti.