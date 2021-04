Falcon & the Winter Soldier, i segreti dietro l'entrata in scena del nuovo Captain America

L'episodio finale di The Falcon and the Winter Soldier ha finalmente rivelato il nuovo Captain America del Marvel Cinematic Universe. Intervistata da The Wrap, la regista Kari Skogland ha svelato i retroscena sul suo debutto.

Come saprete se avete visto la puntata, il finale di stagione si è aperto con l'epica entrata in scena di Sam Wilson nelle vesti del nuovo Cap, grazie al costume fatto realizzare da Bucky ai Wakandiani nel corso del quinto episodio.

"Volevamo mostrare il fatto che avesse delle abilità molto diverso da Steve, perché Steve era un super soldato. Poteva contare sulla forza in combattimento, giusto? Sam invece deve usare delle altre abilità, ed è ciò che gli vediamo fare quando lancia lo scudo in modo diverso" ha spiegato la regista. "Può fare alcune acrobazie invece di combattere. Volevamo vedere un Cap che potesse contare su un set di regole tutte nuove."

A proposito della scelta di ambientare la scena nel grattacielo, la Kolstad ha aggiunto: "Anche la location ha avuto un ruolo importante, perché abbiamo pensato a diversi modi per farlo entrare in scena. Grazie a quello posizione può lanciare lo scudo e mostrarci la sua maestosa immagine, quella meravigliosa silhouette. Poi rotola e si rialza come l'uomo che è diventato."

A proposito del personaggio, vi ricordiamo che i Marvel Studios hanno avviato i lavori per Captain America 4.