Falcon & The Winter Soldier: nell'ep3 c'è stata un'incredibile coincidenza con Marvin Gaye

Uno dei brevi momenti di leggerezza nel terzo episodio dell'acclamata serie tv The Falcon and the Winter Soldier, disponibile su Disney+ ha visto Sam, Bucky e Zemo discutere dell'eredità della musica del 'Principe del Soul', Marvin Gaye.

La citazione non sarebbe potuta arrivare in un momento più appropriato, dato che Marvin Gaye nacque proprio il 2 aprile e ieri, durante la messa in onda, proprio mentre i protagonisti della serie Marvel Studios parlavano di lui, avrebbe compiuto 82 anni. Un modo a dir poco 'marvel' per festeggiare il compleanno, nonché una coincidenza sorprendente che ha riportando in trend il nome dell'artista proprio nel giorno della sua nascita.

Ricordiamo che i primi tre episodi di The Falcon and the Winter Soldier sono ora in streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma Disney+, con nuove puntate in arrivo ogni venerdì. Il resto della line-up 2021 del Marvel Cinematic Universe include Loki in anteprima su Disney+ dall'11 giugno, Black Widow nelle sale e su Disney+ Premier Access il 9 luglio, What If ... su Disney+ quest'estate, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli nelle sale dal 3 settembre, Eterni nelle sale dal 5 novembre, Occhio di Falco e Ms. Marvel in arrivo su Disney+ entro la fine del 2021 e Spider-Man: No Way Home nelle sale dal 17 dicembre.

