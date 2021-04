Falcon & the Winter Soldier, cosa accadrà al nuovo Captain America? Ne parla Wyatt Russell

Intervistato da Entertainment Tonight in occasione del suo recente debutto nel Marvel Cinematic Universe, l'interprete di John Walker Wyatt Russell, ovvero il "nuovo" Captain America, ha dovuto rispondere ad un quesito non proprio semplice: cosa accadrà al suo personaggio dopo gli eventi di The Falcon and the Winter Soldier?

"Dovete chiamare Kevin Feige" ha dichiarato l'attore. "Non lo so. È una decisione che spetta alla Marvel, non sono per nulla coinvolto. Si tratta di qualcosa che, andando avanti, diventerà evidente oppure no. Credo che abbia molto a che fare con ciò che pensano i fan, come ti accolgono, dove vogliono che le cose vadano, e questo aspetto è lontano dal mio controllo. Io cerco di fare un buon lavoro e spero che lo sia abbastanza da poterlo fare ancora. Ma è una questione che va al di là della mia paga."

A giudicare dalla direzione intrapresa dalla serie, è possibile che nei prossimi episodi toccherà a Sam Wilson/Falcon raccogliere l'eredità (e lo scudo) dell'ex Avenger, dunque non è chiaro come potrebbe continuare la storia di John Walker. Anche se, come suggerito dai fumetti, il personaggio potrebbe assumere l'identità di U.S. Agent e diventare a tutti gli effetti uno dei nuovi supereroi del franchise.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere il personaggio di Russell in altri titoli del MCU? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alle origini del nuovo Captain America.