Falcon & The Winter Soldier: chi è Karli Morgenthau, la leader di Flag Smashers?

Il secondo episodio di Falcon & The Winter Soldier ha regalato ai fan tantissima azione e rivelazioni scioccanti, inclusa la vera identità del leader dei Flag Smashers.

Contrariamente a quanto si poteva pensare prima della puntata non si tratta né di Batroc né di Zemo, attesissimo per il terzo episodio, e addirittura non si tratta nemmeno di un 'lui' ma di una 'lei': il suo nome è Karli Morgenthau, personaggio interpretato dalla giovane attrice Erin Kellyman.

Non si tratta di un nome totalmente sconosciuto per i fan più incalliti dei fumetti Marvel: volto nuovo nel Marvel Cinematic Universe, nei fumetti Karli è in realtà Karl, un uomo: e Karl Morgenthau, nella tradizione dei fumetti Marvel, è meglio conosciuto col nome da villain di Flag-Smasher.

Come di consueto, dunque, il Marvel Cinematic Universe ha mescolato le carte in tavola partendo da uno spunto semplice (un villain di nome Flag-Smashar) per sorprendere i propri fan (nella serie tv Flag-Smasher non è una persona, ma un'organizzazione). La storia di Karl Morgenthau nei fumetti - creata dallo scrittore Mark Gruenwald e dall'artista Paul Neary nel 1985 - lo ha raccontato come il figlio di un ricco diplomatico, che quando suo padre viene ucciso in una rivolta si radicalizza, decidendo che suo padre aveva perseguito l'obiettivo della pace e dell'unità nel mondo in modo troppo passivo. Così, Karl sceglie di diffondere il messaggio di pace del padre usando la violenza. Vi ricorda qualcuno?

Ma nonostante sia benvoluta da tutti i componenti della sua squadra, sono particolarmente scure le ombre che si allungano dietro la figura della nostra Karli Morgenthau: la ragazza pare infatti essere perseguitata da un anonimo individuo che in questa puntata l'ha minacciata con un sms, che trovate in calce all'articolo: sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane, ma diteci nei commenti cosa ne pensate!