Falcon & The Winter sarà ambientato anche a New York City

Alcuni leak dal set di Falcon & The Winter Soldier, attesa serie televisiva per Disney+ che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, a quanto pare confermerebbero che lo show sarà ambientato a New York City.

Le foto sono state pubblicate dal sito dal Murphy's Multiverse e potete visionarle cliccando sul link della fonte, mentre in calce all'articolo troverete un video proveniente dal set della serie: gli episodi sono attualmente in fase di produzione nella città di Atlanta, metropoli che è stata teatro di diverse produzioni Marvel Studios, ma come si può notare dagli scatti leak è evidente che sul set sia stata ricostruita parte della Chinatown di New York City. Secondo quanto riferito dalle fonti, la troupe ha trasformato una location in un ristorante asiatico, e molto presto arriverà un vero chef esperto di sushi.

La location non stupisce, dato che come Steve Rogers alias Captain America anche il suo vecchio amico Bucky Barnes (Sebastian Stan), alias Winter Soldier, è legato al distretto di Brooklyn.

Vi ricordiamo che Falcon and The Winter Soldier sarà la prima serie dei Marvel Studios a debuttare su Disney+. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la storia dovrebbe essere incentrata su Sam Wilson e Bucky Barnes, con il primo che si ritroverà ad affrontare l'opposizione del governo degli Stati Uniti alla possibilità che sia proprio lui ad assumere l'identità di nuovo Capitan America.

Diretto da Kari Skogland su sceneggiature degli showrunner Malcolm Spellman e Derek Kolstad, Falcon & The Winter Soldier includerà nel cast anche Emily VanCamp come Sharon Carter, Daniel Brühl come Baron Helmut Zemo e Wyatt Russell come John Walker / US Agent. Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma la Disney ha indicato un generico autunno 2020.

