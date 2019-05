Falcon e il Soldato d'Inverno, forse, di nuovo insieme nel reboot di 48 Ore

Al Comic Con di Londra Sebastian Stan, il Bucky Burnes di Avengers, si propone come co-protagonista, insieme al collega Anthony Mackie, Falcon nel cinecomic di casa Marvel, per il reboot di 48 Ore, film del 1982 con Eddie Murphy.

Mentre l'ultimo blockbuster Marvel (trovate la recensione di Avengers Endgame su Everyeye.it) si avvicina sempre di più a superare il record al botteghino di Avatar, l'attore Sabastian Stan ha affermato che vorrebbe continuare a lavorare al fianco del collega Anthony Mackie, l'interprete di Falcon, nel reboot di 48 Ore, la commedia poliziesca degli anni Ottanta con Eddie Murphy e Nick Nolte.

Durante il Comic Con di Londra, Stan ha scherzato dicendo che i fratelli Safdie, incaricati di dirigere il film già nel 2017, non rispondono alle sue email, per cui dovrà trovare un modo migliore per contattarli. Nel film originale Eddie Murphy vestiva i panni del condannato Reggie Hammond, rilasciato per la durata di 48 ore con l'obiettivo di aiutare il poliziotto Jack a ricatturare il criminale Albert Ganz, scappato di prigione.

Ma se il desiderio di Stan non sarà esaudito, potrà comunque riunirsi al collega Mackie in un nuovo prodotto della Marvel, che verrà distribuito sulla piattaforma Disney +. In questa serie tv, composta da sei episodi, Falcon prenderà il posto di Steve Roger nel ruolo di Captain America, affiancato appunto dal soldato d'inverno.