Falcon and the Winter Soldier, Bucky compie 10 anni nel MCU: la reazione di Sebastian Stan

Nel corso di un'intervista promozionale con Entertainment Tonight per The Falcon and the Winter Solider di Disney+, seconda serie live-action MCU già al suo secondo episodio, Sebastian Stan ha avuto modo commentare i suoi primi dieci anni nel MCU, dal 2011 al 2021, dal primo Captain America allo show in streaming.

In merito, per Stan la possibilità di interpretare Bucky Barnes/Soldato d'Inverno nel Marvel Cinematic Universe è qualcosa che gli sembra ancora assurdo ma allo stesso tempo una vera benedizione. Ha infatti spiegato l'attore:



"È davvero strano, questo sicuro. È bizzarro pensarci, assurdo. È stato ed è una parte molto importante della mia vita e della mia carriera lungo quest'ultimo decennio, quindi direi che è una vera benedizione che sia ancora qui a interpretarlo e che alla Marvel vogliano ancora chiamarmi a farlo". Non c'è che dire, effettivamente: un percorso lungo con due grandi parti da anti-eroe e villain e un'evoluzione significativa che sta continuando anche nella serie Disney+.



Vi ricordiamo che il terzo e attesissimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier approderà su Disney+ il prossimo 3 aprile. Sarà anche il giro di boa dello show, quindi potrebbe accadere qualcosa di importante, visto che la serie sarà composta in totale da 6 episodi.