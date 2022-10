Fairy Tale: l'adattamento del libro di Stephen King sarà distribuito da Universal!

Stephen King, nel corso della sua lunga carriera, ha sempre amato collaborare con l'industria hollywoodiana. Nonostante i risultati non siano sempre stati eccelsi (o apprezzati), l'autore continua a realizzare trasposizioni dei suoi romanzi capaci di attirare milioni di persone al cinema.

Da poco è arrivato sugli scaffali delle librerie di tutto il mondo Fairy Tale, nuovo romanzo di Stephen King. L'autore si è sempre definito molto fiducioso riguardo la volontà degli studios di realizzare adattamenti dei suoi film. Anche se non sempre sono stati di suo gradimento, molto spesso i film hanno aiutato il pubblico a conoscere anche l' immenso lavoro letterario dell'autore.

Si era iniziato a parlare della realizzazione di un adattamento di Fairy Tale, ma solo di recente si è venuto a sapere che il regista Paul Greengrass sarebbe stato coinvolto nel progetto. Al momento pare che si stia lavorando alla scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Secondo quanto dichiarato da Deadline la Universal Pictures si sarebbe assicurata la distribuzione del prodotto sbaragliando la concorrenza. L'ultima casa di produzione ad aver realizzato un adattamento di successo di un libro di King è stata la Warner Bros nel 2017 e nel 2019 con IT e IT-Capitolo 2.

Dopo l'annuncio di Paul Greengrass alla regia di Fairy Tale, Stephen King ha voluto condividere la sua soddisfazione a riguardo "Inutile dire che sono un fan di Paul Greengrass e penso che sia una scelta meravigliosa per questo film". Il regista ha aggiunto, in risposta all'attestato di stima dell'autore, "Fairy Tale è un'opera di genio. Una classica storia d'avventura e anche un'inquietante allegoria contemporanea".



Insomma, a breve un altro pezzo potrebbe aggiungersi all'enorme mosaico di trasposizioni provenienti dalla libreria di Stephen King. Qualora Ve la foste persa, nell'attesa, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di IT, reboot del capolavoro del 1990.