Fairy Tale Ending è la commedia con Bryce Dallas Howard e Octavia Spencer

Bryce Dallas Howard e Octavia Spencer saranno insieme in una nuova commedia, che si intitola Fairy Tale Ending, tradotto, la fine della favola.

La candidata al Golden Globe Bryce Dallas Howard e il premio Oscar Octavia Spencer saranno insieme per questa commedia al femminile, come ha confermato Deadline.

Octavia Spencer ha vinto un Academy Award come miglior attrice non protagonista per The Help ed è stata anche nominata nella stessa categoria per altre due volte, prima per Hidden Figures e poi per la Forma dell'Acqua di Guillermo del Toro, film che ha vinto lo scorso anno nella categoria Miglior Film e Miglior Regista.

Per quanto riguarda Bryce Dallas Howard, come molti di voi sapranno, lei è la figlia del regista premio Oscar Ron Howard. L'attrice ha recitato recentemente nei due film della saga di Jurassic World, al fianco di Chris Pratt. Precedentemente alcuni giovani lettori la ricorderanno per la sua partecipazione al fantasy Twilight, nel quale ha interpretato il ruolo di una vampira, sostituendo l'attrice titolare, che all'epoca venne licenziata dalla produzione.

La Dallas Howard sarà anche produttrice del progetto insieme a Seth MacFarlane (Ted). L'attrice ha recitato anche in un episodio di Black Mirror, la famosa serie Netflix il cui film a tema, Bandersnatch, è stato recentemente pubblicato sulla piattaforma.

Erik Baiers di Universal, supervisionerà il progetto.