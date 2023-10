Fair Play, che significato ha il finale del film Netflix?

Fair Play, il nuovo thriller della regista Chloe Domont, è riuscito a convincere il pubblico di Netflix candidandosi come uno dei migliori film del genere usciti in questo 2023 e presentando un finale brutale e certamente disturbante. La regista ha parlato del significato della scena, spiegando come ci sia altro rispetto all’idea di vendetta.

Dopo aver raccontato il finale di Fair Play, torniamo a parlare della discussa scena per riportare le parole della regista del film con Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich a proposito del significato che ha voluto dare a un momento così violento e importante nella narrazione.

La Domont ha spiegato, parlando a Tudum, come non si sia trattato solo di trasporre l’idea della vendetta femminile: “Anche se ci sono elementi di rabbia femminile, l’ultima scena non riguarda la vendetta, ma la responsabilizzazione di un uomo che deve affrontare la propria inferiorità. L’incapacità di Luke di ammettere la cosa causa a entrambi tanto dolore e tanta distruzione. Per me, l’intero film si realizza nel momento in cui Emily riesce finalmente a far riconoscere a Luke il proprio fallimento e la propria debolezza, quando lui finalmente mormora di non essere niente, perché più che trattare l’emancipazione femminile, questo è davvero un film sulla fragilità maschile”.

Una scena che, messa in questi termini, diventa forse ancora più intensa e coraggiosa da portare in scena e che racconta molto dell’attitudine della regista e del significato dell’intero film.

Sperando di aver stuzzicato la curiosità in coloro che ancora non dovessero aver visto il lungometraggio su Netflix, vi lasciamo con la recensione di Fair Play.