Fair Play, finanza ed amore nel trailer del nuovo film con Phoebe Dynevor

Dopo aver conquistato il Sundance Film Festival è stata ufficialmente annunciata la data d'uscita di Fair Play, thriller con protagonisti Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich. Il film arriverà nelle sa settembre con una release esclusiva e poi arriverà in streaming su Netflix il 134 ottobre.

La presenza della star di Bridgerton in Fair Play lo renderà sicuramente un prodotto interessante per il grande pubblico. Insieme alla data d'uscita è stato rilasciato il primo trailer ufficiale del film che mostra tensioni e difficoltà che si andranno creando tra una coppia che, dopo aver lavorato per anni insieme, sarà costretta a separarsi a causa dell'avanzamento di carriera del personaggio interpretato dalla Dynevor. La pellicola, che ha collezionato un lodevole 90% su Rotten Tomatoes, ha conquistato il pubblico del Sundance e punta ad ottenere buoni risultati anche su Netflix.

Gli equilibri di una giovane coppia che lavora nel mondo finanziario, verranno distrutti nel momento in cui lei ottiene un improvviso avanzamento di carriera che la vedrà superare il compagno sia dal punto di vista lavorativo ed economico. Oltre a sentire profondamente colpito il proprio orgoglio, tra i due cominceranno a sollevarsi attriti a lungo celati e difficoltà nascoste nella loro relazione che, per diverso tempo, erano rimaste nascoste sotto al tappeto. Insomma, per la prima volta la favola del loro rapporto viene messa in crisi.

Durante la promozione di Fair Play Phoebe Dynevor ha dichiarato che non sarà presente nella terza stagione di Bridgerton.