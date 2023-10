Fair Play: cosa significa il titolo del film erotico di Netflix?

Con Fair Play Netflix sembra davvero aver fatto centro: il film con Alden Ehrenreich e Phoebe Dynevor aveva già conquistato tutti un po' di tempo fa al Sundance, ma la sua comparsa nel catalogo della piattaforma ha fatto sì che il successo e l'apprezzamento ne venissero amplificati a dismisura. Ma cosa vuol dire il suo titolo?

Fair Play, oltre ad essere il titolo del thriller erotico che sta tenendo gli utenti di Netflix incollati allo schermo, è anche un termine che abbiamo sentito più volte chiamare in causa in parecchi ambiti, primo fra tutti quello sportivo, nel quale le implicazioni del suo significato si presentano a noi nella maniera più evidente.

Con fair play si indica infatti il giocare corretto, non limitandosi al semplice rispetto delle regole, ma anche cercando di non infierire mai oltremisura sull'avversario: per fare un esempio calcistico, non ci sono norme che obbligano i giocatori di una squadra a interrompere il gioco quando un avversario è a terra, ma un gesto simile è comunque sinonimo di grande correttezza e sportività.

Insomma, non proprio le dinamiche che osserviamo tra i protagonisti del film, non trovate? Altro che gioco pulito, qui si gioca sporco sotto ogni punto di vista! Per saperne di più, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione di Fair Play.