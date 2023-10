Fair Play, se avete amato il thriller erotico di Netflix dovete guardare questa serie!

Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich sono i protagonisti del nuovo thriller erotico di Netflix, Fair Play, che racconta la storia di una giovane coppia che lavora in un hedge fund di New York City. Un dramma relazionale che ha appassionato gli abbonati alla piattaforma, i quali potrebbero interessarsi anche alla serie Industry.

In Fair Play i due protagonisti mantengono segreta la propria relazione ma quando Emily (Dynevor) ottiene una promozione inaspettata che si diceva dovesse spettare a Luke (Ehrenreich) il rapporto si incrina inesorabilmente. Nel cast del film anche Eddie Marsan, Sebastian de Souza e Rich Sommer. La regia è di Chloe Domont.



Una trama molto simile a quella di Industry, serie diretta da Lena Duhnam nella quale quattro neolaureati sono in lizza per un posto di lavoro permanente a Pierpoint & Co., una banca d'investimento con sede a Londra, con un ambiente ricco di pressioni, proprio come One Crest Capital di Fair Play. Mentre la cultura aziendale tossica del settore finanziario viene utilizzata come qualcosa che crea degli attriti nella relazione tra Emily e Luke, le prime due stagioni di Industry danno uno sguardo più ampio alla vita di un gruppo di ventenni ambiziosi tra sesso, droghe, successi e conflitti interpersonali.



Così come il film, anche Industry è disponibile su Netflix. Non perdetevi la nostra recensione di Fair Play, con protagonisti Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich.