Fair and Balanced: Malcom McDowell sarà Rupert Murdoch, Annapurna lascia il film

Poco dopo l'annuncio dell'aggiunta al cast di Malcolm McDowell nei panni di Rupert Murdoch, The Hollywood Reporter dà notizia che Fair and Balanced, biopic dedicato al fondatore di Fox News, Roger Alies, è stato abbandonato dalla Annapurna Pictures.

THR fa notare che tra le motivazioni che hanno portato alla scelta della casa di produzione potrebbe rientrare un problema di budget, che si attesta sui 35 milioni di dollari, cifra piuttosto elevata per un film di questa tipologia. Oltre a Born studios cheta co-finanziando l'operazione, sono in lista per acquisire il progetto Focus Features, Amblin Entertainment, e Participant Media.

Come vi abbiamo riportato nei mesi scorso, nel cast del film troveremo anche John Lightgow nei panni di Roger Alies, Nicole Kidman in quelli di Gretchen Carlson, Charlize Theron nei panni di Megyn Kelly, e Margot Robbie. Nel film comparirà anche l'ex conduttore Bill O'Reilly.

Il film si concentrerà principalmente sull'ascesa e la caduta della carriera di Ailes alla Fox News. La sua influenza negli ambienti repubblicani gli ha permesso di finanziare le campagne elettorali per le elezioni di presidenti come Richard Nixon e George Bush. Le dimissioni pubbliche di Ailes nel 2016 sono il risultato di numerose accuse di cattiva condotta sessuale rese pubbliche dai media. Annapurna sta finanziando e producendo il film, ancora senza titolo. Dovrebbe dirigere il regista Jay Roach su una sceneggiatura scritta da Charles Randolph.

Questo non è l'unico progetto relativo ad Ailes che attualmente in produzione. Russell Crowe interpreterà il fondatore di Fox News nell'adattamento televisivo di Showtime che trarrà spunto dal libro di Gabriel Sherman, The Loudest Voice in the Room. La mini-serie sarà incentrata sulla carriera e la vita di Ailes, mentre il film dell'Annapurna avrà per protagoniste le donne che l'hanno denunciato e verrà raccontato dal loro punto di vista.