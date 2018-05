Failsafe: Michael B. Jordan e Joe Robert Cole sono al lavoro sull'adattamento Netflix

Il servizio di streaming digitale Netflix ha acquisito i diritti d'utilizzo della graphic novel della Vaut Comics,Failsafe, e saranno Michael B. Jordan e Joe Robert Cole, già colleghi in Black Panther dei Marvel Studios, a lavorare al progetto.

Scritta da F.J. Desanto e Todd Farmer, Failsafe parla di un leggendario cacciatore di taglie che pensava di aver fatto fuori l'ultimo super soldato la cui forza era stata aumentata da nanotecnologia, durante una battaglia personale che includeva il rapimento di sua figlia. Un decennio più tardi, diventa chiaro che gli agenti dormienti sparsi per il paese si stanno attivando nel tentativo di conquistare New York, e il leader del governo che lo aveva mandato in servizio l'ultima volta, è stato ora accusato di corruzione.

Deadline ha riportato la notizia che Cole scriverà la sceneggiatura del progetto e che Jordan e Alana Mayo produrranno la pellicola, con la loro Outlier Society Productions insieme a Desanto. Jordan potrebbe recitare in Failsafe, anche se, avendo moltissimi impegni in agenda, deciderà se prendere parte o meno al film quando lo script sarà completato.