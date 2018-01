Fahrenheit 451, primo teaser trailer del film HBO con Michael B. Jordan e Michal Shannon

È oggi grazie allache possiamo mostrarvi il primo teaser trailer ufficiale dell'attesissimo Fahrenheit 451 , omonima trasposizione in film tv del romanzo capolavoro didiretto da) e con protagonisti

Pubblicato per la prima volta nel 1953, il romanzo distopico di Ray Bradbury è divenuto nel tempo una pietra miliare della letteratura di genere, trasposto anche nell'omonimo e amatissimo film di François Truffaut del 1966. La storia è ambientata in un modo dove i media e la tv esistono con il solo scopo di intorpidire l'intelletto della popolazione, dove un gruppo di uomini scelti chiamati "pompieri" ha il solo scopo di distruggere ogni libro di storia dandogli fuoco.



In questa cornice agisce Montag, pompiere che vive un'esistenza spenta insieme alla moglie Mildred. Un giorno però il protagonista incontrerà Clarisse, che gli farà scoprire un passato dove le persone vivevano libere dalla paura e dove le idee erano veicolate dalle parole nei libri piuttosto che dalle chiacchiere in televisione, facendogli mettere in discussione il suo lavoro e la sua intera vita.



Fahrenheit 451 della HBO vedrà nel cast anche Sofia Boutella nei panni di Clarisse e Lilly Singh in quelli di Raven, per una release prevista sul canale questa primavera, a data da destinarsi.