Fahrenheit 11/9: trailer italiano per il nuovo film di Michael Moore

La Lucky Red ha appena pubblicato il nuovo trailer italiano di Fahrenheit 11/9, nuovo provocatorio e brillante documentario dell'acclamato regista Michael Moore.

Il film si focalizzerà sul radicale mutamento dell'America partendo dall'elezione a Presidente degli Stati Uniti del controverso Donald Trump. Oltre a funzionare come una sorta di sequel spirituale del suo Fahrenheit 9/11, uscito nel 2004 e incentrato sulla presidenza Bush, il titolo è un chiaro riferimento al giorno in cui Donald Trump è stato eletto come Presidente degli Stati Uniti d'America, alle 2:29 del mattino del 9 novembre 2016.

Il regista ha dichiarato che il suo film, le cui riprese si sono svolte in assoluta segretezza, metterà per sempre fine al discorso Donald Trump: "Finora tutto quello che gli è stato buttato addosso non ha funzionato. Puoi rivelare anche le cose peggiori, ma lui resta in piedi. Fatti, realtà o intelligenza non possono batterlo. Anche quando commette l'ennesima scemenza, la mattina seguente si alza e comincia a twittare ... ma spero che col mio film tutto questo finirà."

Come al solito, potete vedere il trailer in calce alla notizia.

Fahrenheit 11/9 sarà un evento speciale che arriverà nei cinema italiani solo il 22, 23 e 24 ottobre. I biglietti sono acquistabili sul sito della Lucky Red nella sezione "eventi".