Fado!, in arrivo la nuova commedia romantica con Richard E. Grant ed Emily Watson

I candidati all'Oscar Emily Watson (Chernobyl, Kingsman: Il Cerchio d'oro) e Richard E. Grant (attore che vedremo prossimamente negli episodi di Loki su Disney+ in un ruolo misterioso) sono stati ufficialmente scelti come interpreti principali di Fado!, nuova commedia romantica diretto da Jason Wingard (In Another Life).

Scritto per il grande schermo da Andrea Mann, il film segue la storia di Linda (Watson), un'appassionata di parole crociate, membro della società corale, moglie e madre di due figli, e del marito e docente di musica Jim (Grant), che stanno per celebrare il loro 30° anniversario di nozze con un romantico viaggio a Lisbona. La notte prima della partenza, però, Linda scopre un segreto monumentale che scuoterò le fondamenta della loro lunga relazione.



Determinata comunque a non permettere a questo segreto di definire la sua vita e avendo bisogno di spazio per elaborare la scoperta, Linda parte per Lisbona senza Jim e qui si innamora perdutamente... della musica folk portoghese, il Fado appunto, per lei nuova rivelazione sensuale che le permetterà di riscoprire la gioia e la passione dentro di lei.



Fado! è il terzo film diretto da Wingard e si tratta del primo lungometraggio in cui la Watson e Grant reciteranno insieme dopo due carriera lunghe almeno un ventennio.