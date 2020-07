Facile preda, l'esordio sexy e provocante di Cindy Crawford al cinema

Questa sera su IRIS alle 21:00 andrà in onda il film Facile preda, che vede tra i suoi protagonisti William Baldwin, fratello di Alec, e la supermodella Cindy Crawford qui al suo esordio cinematografico in un ruolo dove non interpreta se stessa. Il film tuttavia venne accolto malissimo dalla critica e si rivelò un flop.

Quando il film uscì nelle sale, nel 1995, la Crawford aveva appena messo fine al matrimonio che da quasi cinque anni la legava all'attore Richard Gere e stava tentando di intraprendere la carriera cinematografica. Dopo aver girato il documentario Sbottonate, sul mondo della moda e dove recitava nella parte di se stessa, la Crawford venne ingaggiata per la parte di Kate McQuean, l'avvocato civile al centro della vicenda. La modella batté la concorrenza di Geena Davis, Julianne Moore e Brooke Shields, tutte già impegnate in progetti paralleli.

Già alla fine della produzione, tuttavia, la Warner si accorse quasi immediatamente che la pellicola si sarebbe rivelata un gigantesco flop. In primis erano stati i test-screening a suggerire il fiasco del film, il pubblico infatti non rimase per nulla colpito né dalla trama né dall'alchimia tra i due protagonisti, che mancava del tutto. A quel punto vennero commissionate delle riprese aggiuntive per aumentare l'intesa tra il personaggio della Crawford e quello di Baldwin ma nonostante queste la pellicola si rivelò una delusione.

Sia da parte della critica, che lamentava una Cindy Crawford totalmente inesperta e fuori parte, sia dal pubblico: costato la bellezza di oltre 50 milioni di dollari, Facile preda riuscì a incassarne solamente 11,5 milioni in tutto il mondo.

La Crawford tornerà alla recitazione solo tre anni dopo con Studio 54 e poi in una parte in Body Guards - Guardie del corpo, commedia di Neri Parenti con la coppia Christian De Sica/Massimo Boldi.