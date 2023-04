Faces of Death, Charli XCX si aggiunge al cast del film Legendary Pictures!

La cantautrice Charli XCX (pseudonimo di Charlotte Emma Aitchison) si unirà al cast di Faces of Death, rivisitazione del film horror del 1978 diretto da John Alan Shwartz e originariamente tradotto in Italia ne Le facce della morte.

Diretto da Goldhaber e co-scritto da Isa Mazzei e Daniel Goldhaber, il film vedrà anche la partecipazione dell'attrice Barbie Ferreira (conosciuta per aver interpretato Kat Hernandez in Euphoria) e dell'attore Dacre Montgomery (Billy Hargrove in Stranger Things). A proposito, ecco svelato perché Barbie Ferreira ha abbandonato Euphoria.



In particolare, si tratterà di una pellicola che riprenderà la trama originale per reinterpretarla nella mutata era digitale. "Faces of Death rappresenta una delle prime videocassette divenute virali" hanno commentato Mazzei e Goldhaber, "e siamo così fortunati da poterla utilizzare come punto di partenza per esplorare le scene di violenza e il modo in cui si perpetuano online". Nonostante fosse una storia fittizia, infatti, molte persone credettero che mostrasse eventi reali – soprattutto considerando la dicitura "Vietato in 52 Paesi", che in realtà era una semplice montatura.

Classe '92, Charlie XCX/Charlotte Emma Aitchison è una cantautrice britannica conosciuta per I Love it (interpretato dalle Icona Pop), Fancy e altri celebri brani; tra gli album, invece, ricordiamo i recenti Charli, How I'm Feeling Now e Crash. Una carriera simile le ha conferito svariati riconoscimenti: basti pensare alla Canzone dell'Anno del SESAC Pop Awards (I Love It) e la nomina tra i 50 artisti più interessanti del YouTube Music Awards. Alcuni suoi brani figurano anche nella colonna sonora di FIFA 21.

La data di pubblicazione di Faces of Death è ancora ignota. Cosa aspettarci da questa nuova rivisitazione targata Legendary Pictures?