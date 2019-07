Facebook e Instagram down, i fan della Marvel incolpano Thanos

Nella giornata di oggi, mercoledì, Facebook e Instagram sono andati down per diverse ore, provocando le reazioni degli utenti per i quali, ormai, eventi del genere assumono le sembianze di una catastrofe. Per fortuna, però, non è mancata l’ironia e molti hanno approfittato di Twitter, l’unico social che ha continuato a funzionare senza interruzioni, per postare alcuni commenti divertenti . Molti dei quali coinvolgono appunto Thanos e il suo schiocco fatale.

Lo schiocco delle dita di Thanos in Avengers: Infinity War è diventato talmente iconico che i fan non perdono occasione per menzionarlo e farvi riferimento. Così, in una giornata caratterizzata dal malfunzionamento di alcuni social network, molti utenti se la sono presa proprio col matto titano.

Just in:

A virus named "Thanos" has entered the Facebook software and snapped half of all 3 Application features!!

Someone plz bring the Rat now🐀#instagramDown#FacebookDown#WhatsAppDown#ZuckerbergDown — Doodh Ka Jala (@DoodhJala) July 3, 2019

Thanos snapped Facebook and Instagram so twitter and Snapchat are the only thing left lmao — parlay (@MindOfLB) July 3, 2019

Nobody:



Thanos once a month: I'm taking down instagram, facebook, and whatsapp *snap* *evil laugh* go on, head to twitter my slaves! Start the #instagramdown trend! *more evil laughter* — Miss.K (@Superstar_Candy) July 3, 2019