Face/Off: Hugh Jackman ironizza su di un remake con Ryan Reynolds

In una recente intervista con SXM, l'amatissimo Hugh Jackman ha avuto modo di tornare a parlare della sua "faida" con il collega e amico Ryan Reynolds, parlando di come sia in realtà disposto a girare insieme a lui un remake dell'iconico Face/Off di John Woo, cult d'azione con protagonisti Nicolas Cage e John Travolta.

I fan chiedono un remake del film con i due attori ormai da anni, e Jackman ha avuto ultimamente modo di parlare di questa possibilità, ironizzando come sempre sull'amico e dettando già qualche particolare condizione per farlo. Ha detto l'interprete:



"Ci sto. Voglio farlo. Ma è possibile girarlo in un luogo dove non siamo mai realmente insieme, nella stessa stanza? Se mi dite che si può fare, sono aperto a tutto". Inoltre, parlando dell'imminente compleanno di Ryan Reynolds, Jackman ha pensato a un bellissimo regalato proveniente direttamente dalla sua infanzia.



Dice: "La prima cosa che mi è venuta in mente è stato questo gioco a cui giocavamo da piccoli. Lo chiamavamo Ring and Run. Vai a bussare alla porta di qualcuno e poi scappi, senza motivo. Mio fratello maggiore lo ha portata al livello successivo e tu suonavi, lasciavi un pacco davanti alla porta e quando questi aprivano il pacco prendeva fuoco. Questo mi è venuto in mente".



