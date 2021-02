Face/Off, ecco chi dirigerà il sequel del cult con Nicolas Cage!

Paramount Pictures ha annunciato che il regista di Godzilla vs Kong, Adam Wingard, dirigerà il sequel del cult action del 1997, Face/Off - Due facce di un assassino, diretto da John Woo. Inizialmente il progetto sembrava dovesse trattarsi di un remake ma è stato lo stesso regista a specificare che si tratterà di un sequel.

Dopo la circolazione della notizia di un remake molti fan avevano accolto negativamente la notizia di un rifacimento del film e proprio per questo motivo è stato lo stesso Adam Wingard ad intervenire sui social per fare chiarezza.

"Non avrei MAI re-immaginato o rifatto FACE/OFF; è un film d'azione perfetto. Simon Barrett e io stiamo scrivendo un sequel!" ha scritto Wingard su Instagram.



Visto che si tratta di un sequel e non di un remake sono già circolate voci su un possibile ritorno di Nicolas Cage e John Travolta, soprattutto se davvero dovesse trattarsi di un seguito diretto del primo film.

Face/Off - Due facce di un assassino racconta la storia dell'agente dell'FBI, Sean Archer (John Travolta) che riesce a catturare il suo acerrimo nemico, lo psicopatico Castor Troy (Nicolas Cage), ed è costretto ad assumerne l'identità per una missione difficilissima, 'indossando' la sua faccia attraverso una sofisticata tecnologia. Tuttavia il criminale riesce ad evadere prendendo il suo posto e generando caos e violenza.



John Travolta era stato preso in giro sui social per Face/Off qualche anno fa.