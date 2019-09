Face/Off, in arrivo il remake del film con John Travolta e Nicolas Cage

The Hollywood Reporter segnala che Oren Uziel, sceneggiatore di 22 Jump Street, è stato ingaggiato dalla Paramount Pictures per scrivere il reboot di Face/Off - Due Facce di un Assassino.

Nel film originale, uscito nel 1997 per la regia di John Woo, gli attori John Travolta e Nicolas Cage si scambiavano le identità: la storia segue l'agente dell'FBI Sean Archer (Travolta), che da anni sta dando la caccia al terrorista Castor Troy (Cage), ma a seguito di un intervento di chirurgia plastica all'avanguardia assumono rispettivamente l'uno le sembianze dell'altro.

Neal Moritz, della saga di Fast & Furious, produrrà il film per la Paramount, con David Permut che figura come produttore esecutivo. Recentemente Uziel ha anche sceneggiato The Cloverfield Paradox e Sonic the Hedgehog, chiacchierato film tratto dall'omonimo videogame, e scriverà anche il sequel di Detective Pikachu per Legendary e Warner Bros.

Il film originale ottenne un gran successo di pubblica e critica, e oltre ad una nomination agli Oscar per il miglior montaggio sonoro, trionfò all'Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films con ben otto candidature, tra le quali una al miglior film e ben due per il miglior attore, sia per Cage che per Travolta, ottenendo due vittorie per la regia e per la sceneggiatura.

Chi vorreste vedere come protagonisti in questo remake? Ditecelo nei commenti.

