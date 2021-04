Face/Off 2, il regista Adam Wingard: 'Cercheremo di evitare i buchi di trama'

Face/Off non è un film che si preoccupa di fornire troppe spiegazioni ai propri spettatori: il mondo ideato dal regista John Woo ci viene presentato così com'è e senza troppi preamboli, con il concetto dello scambio di volti che viene trattato sin dalle prime battute come qualcosa di perfettamente plausibile.

Un modo di fare che Adam Wingard non pretende di abbandonare del tutto in vista del sequel del film del 1997: il regista, che nel suo Face/Off 2 rivorrebbe anche Nicolas Cage e John Travolta, si è detto però fiducioso riguardo la possibilità di evitare grossi buchi di trama.

"Ci sono sempre un paio di modi in cui puoi approcciare a questo genere di cose. Cercheremo di farlo in questo film, perché sono comunque passati 20 anni dal primo capitolo. Quindi la tecnologia nel mondo di Face/Off è ovviamente progredita. Quindi cercheremo di assicurarci che quando le cose cominceranno a saltare fuori tutto sia al proprio posto" ha spiegato Wingard, che in questi giorni è impegnato con la promozione del suo attesissimo Godzilla vs Kong.

