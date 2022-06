Face/Off 2, Adam Wingard vuole assolutamente il ritorno di Nicolas Cage nel sequel

Con una serie in sequenza di titoli che hanno catturato l'attenzione del pubblico e il plauso della critica, pensiamo a Mandy, Pig e The Unbearable Weight of Massive Talent, Nicolas Cage è di nuovo un attore di rilievo nel panorama hollywoodiano attuale e se n'è accorto anche Adam Wingard che lo vorrebbe vedere tornare nel sequel di Face/Off.

Il regista di Godzilla vs. Kong Adam Wingard sta lavorando alla sceneggiatura di Face/Off 2, film sequel del classico d'azione del 1997 di John Woo, con Cage e John Travolta all'epoca nei panni di un mafioso e di un poliziotto che si scambiano di posto (e di faccia) sotto copertura.

"Ci stiamo davvero concentrando su di esso", ha dichiarato Wingard a Empire Magazine. "Non riveleremo nulla finché tutti non diranno: 'Questo è quello giusto'". Nonostante il personaggio di Cage sia apparentemente morto nel film originale, Face/Off 2 sarà un "sequel assoluto" che dovrebbe far risorgere il suo personaggio.

"Sta vivendo un momento così importante. Anche prima che uscisse 'Pig', lo vedevamo come un film di Nicolas Cage", ha detto Wingard. "Ormai è diventata la strada più ovvia da percorrere. Un paio di anni fa, lo studio avrebbe forse voluto un attore giovane, emergente e sexy o qualcosa del genere. Ora, Nicolas Cage è di nuovo uno degli attori più richiesti di Hollywood".

Il regista di The Guest ha aggiunto che Face/Off 2 è stata "la sceneggiatura più impegnativa a cui abbiamo mai lavorato" con il collaboratore di lunga data Simon Barrett. "C'è così tanta pressione nel voler essere sicuri che sia all'altezza dell'eredità di quel progetto. Ma a ogni stesura ci sono cose che scattano e ti fanno pensare: 'A-ha! È proprio questo che è 'Face/Off'!".

"Questa è al 100% la nostra storia e la nostra sceneggiatura", ha spiegato Wingard. "Stiamo facendo un sequel. Ma questa è la parte più eccitante: è la nostra versione di quello che sarebbe successo dopo 'Face/Off', più di 20 anni dopo".



