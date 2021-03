Seth Rogen chiarisce sul caso Emma Watson-Facciamola Finita: 'Ecco com'è andata realmente'

Dopo aver confermato che Emma Watson abbandonò il set di Facciamola Finita in una recente intervista con GQ, Seth Rogen è tornato sull'argomento per chiarire una volta per tutte com'è andata e difendere il comportamento dell'attrice.

"Vorrei correggere una storia che è emersa da una recente intervista che ho rilasciato di recente. Rappresenta male ciò che è realmente accaduto. Emma Watson non ha 'abbandonato furiosamente' il set ed è una schifezza il fatto che sia stato percepito così," ha scritto l'attore in un post su Twitter. "La scena non era ciò che era stato concepito nella sceneggiatura, si stava improvvisando, è cambiata drasticamente, e non era ciò per cui aveva accettato. La narrazione secondo cui si è comportata in modo sgradevole o poco professionale è una totale stronzata."

Rogen ha continuato facendo i complimenti alla Watson per aver espresso il suo dissenso nei confronti della scena improvvisata, dicendosi dispiaciuto per non essere riuscito ad evitare la sua uscita dalla produzione. "Ne abbiamo parlato la notte stessa; era una brutta situazione e per lei non dev'essere stato facile dire ciò che pensava, e sono davvero contento e impressionato che lo abbia fatto," ha aggiunto. "Abbiamo acconsentito a non inserirla nella scena insieme a noi. Ero entusiasta all'opportunità di lavorare con lei e sarei entusiasta di farlo di nuovo. Sono molto dispiaciuto e deluso che sia accaduto, e desidero aver fatto di più per prevenirlo."

Già nell'intervista di qualche giorno fa Rogen aveva confermato che, il giorno dopo l'accaduto, la star di Harry Potter era tornata sul set per un saluto, contribuendo nei mesi successivi anche alla promozione del film.

Qui potete trovare la nostra recensione di Facciamola Finita.