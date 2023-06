Facciamola finita, Michael Cera disse a Rihanna di schiaffeggiarlo davvero in una scena

La star di Scott Pilgrim Michael Cera ha raccontato un aneddoto che riguarda il film Facciamola finita, comedy surreale diretta da Evan Goldberg e Seth Rogen, nel quale interpreta, come tutto il cast, una versione fittizia e parallela di se stesso. Cera si è soffermato sul dettaglio di una scena con la popstar Rihanna.

Nella scena, il personaggio di Cera tocca il sedere a quello di Rihanna, e a Rolling Stone l'attore canadese ricorda di aver invitato la cantante a schiaffeggiarlo realmente:"Ho pensato che sarebbe stato molto meglio se mi avesse colpito. Non credo ci sia voluto molto per convincerla a farlo. Ho solo pensato che sarebbe stato molto meglio di uno schiaffo finto perché puoi davvero sentirlo. Sembra soltanto molto più divertente!".



Rihanna accettò e lo schiaffo venne utilizzato anche nel montaggio finale:"Ero d'accordo. Nella ripresa che è nel film mi ha davvero colpito all'orecchio, il che è stato disorientante. Ma non ho rimpianti. Non ho perso l'udito, fortunatamente!". Su Everyeye potete recuperare la recensione di Facciamola finita.



Nel film Cera e Rihanna appaiono in una festa piena di star a casa di James Franco. L'apocalisse inizia proprio durante il party e Cera viene impalato su un lampione mentre Rihanna cade in una voragine.



Altre star che parteciparono al film sono Jonah Hill, Jay Baruchel, Danny McBride, Craig Robinson, David Krumholtz, Paul Rudd, Jason Segel e Channing Tatum.

Emma Watson abbandonò il set, come confermato da Seth Rogen in un'intervista.