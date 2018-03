Facciamo un salto nel dietro le quinte di Ready Player One con un nuovissimo Video!

La Warner Bros. Pictures ha pubblicato online un nuovo video dal dietro le quinte di, il nuovo film diretto dal leggendario Steven Spielberg! Date un'occhiata!

Nell'anno 2045, il mondo reale è un posto duro. L'unico momento in cui Wade Watts (Tye Sheridan) si sente veramente vivo è quando scappa e si rifugia in OASI, un universo virtuale totalmente coinvolgente all'interno del quale la maggior parte dell'umanità trascorre le proprie giornate. In OASIS si può andare ovunque, fare qualsiasi cosa, essere chiunque - l'unico limite è la propria immaginazione. L'OASIS è stato creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance), che ha lasciato la sua immensa fortuna e il controllo totale di OASIS al vincitore di un concorso in tre fasi, che ha progettato lui stesso così da trovare un degno erede. Quando Wade conquista la prima sfida della caccia al tesoro che piega la realtà, lui e i suoi amici, conosciuti come gli Alti Cinque, vengono scaraventati in un universo fantastico di scoperte e di pericoli dove si troveranno a lottare per salvare sia OASIS che il loro mondo.

Il tre volte Premio Oscar Steven Spielberg (Schindler's List, Salvate il soldato Ryan) ha diretto il film da una sceneggiatura di Zak Penn e Ernest Cline. La pellicola si basa sul romanzo di Cline, che ha trascorso più di 100 settimane nella lista dei best seller del New York Times.

Ready Player One è stato prodotto da Donald De Line, Kristie Macosko Krieger, Spielberg e Dan Farah. Adam Somner, Daniel Lupi, Chris deFaria e Bruce Berman hanno servito come produttori esecutivi.