Fabrique du Cinéma Awards 2017: svelate tutte le nomination

: Si è svolta oggi 7 dicembre presso il cinema Quattro Fontane di Roma la conferenza stampa di presentazione dei, in occasione del quale sono stati annunciati i finalisti di ogni categoria in concorso.Avrà luogo venerdì 15 dicembre alle ore 19:30 presso Spazio 900 il party di premiazione della terza edizione dei, la kermesse organizzata dalla freepress Fabrique du Cinéma in partnership con Prem1ere Film. La cerimonia sarà presentata dall’attricee il casting directorMolte le novità, prima fra tutte l’apertura alle cinematografie internazionali, con cinque nuove sezioni – Miglior film, Miglior cortometraggio, Miglior webserie, Miglior documentario e Miglior sceneggiatura – che vanno ad aggiungersi alle categorie tradizionali dedicate al cinema italiano: Miglior opera prima, Miglior opera innovativa e sperimentale, Miglior Attore rivelazione, Miglior Attrice rivelazione e Miglior tema musicale.A ulteriore conferma della vocazione al superamento dei confini nazionali, anche la composizione della giuria, presieduta da Willem Dafoe e formata da: Fabio Guaglione Dall’11 al 14 dicembre al Cinema Avorio, Via Macerata 12, verranno proiettati i lavori dei 49 finalisti selezionati dalla giuria.Elenco finalisti Fabrique Awards:- House of Norway (Jan Vardøen / Norvegia)- The Song of Sway Lake (Ari Gold / USA)- Bikini Blu (Jarek Marszewski / Polonia)- Dim The Fluorescent (Daniel Warth / Canada)- Sicilian ghost story (Fabio Grassadonia e Antonio Piazza / Italia)- A ciambra (Jonas Carpignano/ Italia - Francia - Germania)- Gatta cenerentola (Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone / Italia)- Orecchie (Alessandro Aronadio/Italia)- I figli della notte (Andrea De Sica / Italia)- Guarda in alto (Fulvio Risuleo / Italia)- I peggiori (Vincenzo Alfieri / Italia)- Easy (Andrea Magnani / Italia)Silvia D'Amico - The Place di Paolo GenoveseSelene Caramazza - Cuori Puri di Roberto De PaolisValentina Bellè - Una questione privata di Paolo e Vittorio TavianiValentina Vannino - L'intrusa di Leonardo di CostanzoGiacomo Ferrara - Guarda in alto di Fulvio RisuleoJosafat Vagni - Dove cadono le ombre di Valentina PediciniFabio Balsamo - Addio fottuti musi verdi di Francesco CapalboSimone Liberati - Cuori Puri di Roberto De Paolis- Vito Lo Re - La Ragazza nella Nebbia- Diego Buongiorno - Monolith- The Sweet Life Society - Brutti e Cattivi- Stefano Lentini - Taranta on the road- The Simon’s way (Edgar Baghdasaryan - Armenia)- Mama (Eduardo Vieitez / Turchia)- Le Plombier (Xavier Seron et Méryl Fortunat-Rossi / Belgio)- Black ring (Hasan Can Dağlı / Turchia)- Confino (Nico Bonomolo / Italia)- Freddo dentro (Valerio Burli / Italia)- A christmas carol (Luca Vecchi / Italia)- Sensazioni d’amore (Adriano Pantaleo / Italia)- Aldo Iuliano per Penalty- Sonia Giannetto per Episodio- Eduardo Vieitez per Mama- Kassim Yassin Saleh per Idris- The iconoclast (King Adz / Inghilterra)- The Road to Nickelsville (Derek Mcneill / USA)- The Writer with No Hands (William Westaway / Inghilterra)- Escaping the temple (Patrick Carr / Cina)- This is Desmondo Ray! (Steve Baker / Australia)- Perverts Anonymous (Tim Hamilton / Canada)- Super Italian Family (Daniele Esposito / Italia)- LIFE SUCKS! (Nicola Piovesan / Italia)- SuperMarg - (Elena Nappi / Italia)- Fine del Gioco -(Giovanni Dota/ Italia)- Indimenticabile - (Gianluca Santoni e Michela Straniero / Italia)- L'interprete - (Hleb Papou / Italia)- Puppets - (Domenico Modafferi / Italia)