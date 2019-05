In Fabric: c'è un vestito che uccide nel trailer del nuovo horror "argentiano" di A24

A24 ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di In Fabric, un thriller-horror che sembra ammiccare in maniera evidente al giallo all'italiana e in particolare ai lavori più noti di Dario Argento.

Al centro della trama della pellicola c'è un misterioso vestito di colore rosso sanguigno che pare avere la capacità di uccidere o comunque infliggere dei danni a chiunque lo indossi; ne paga le conseguenze la protagonista del film, interpretata da Marianne Jean-Baptiste (Secrets & Lies, Without a Trace), che viene cinvinta da una misteriosa donna proprietaria di uno shop ad acquistare il letale oggetto del desiderio.

Scritto e diretto da Peter Strickland, già apprezzato dietro la macchina da presa per The Duke of Burgundy, il film è ambientato a Londra e seguirà appunto la storia dell'abito maledetto, in questo thriller dal tocco surreale, in parte una lettera d'amore al genere del giallo, in parte un collage del mondo della moda condito da un'ipnotica originalità.

Del cast, oltre alla Jean-Baptiste, fanno parte anche Hayley Squires (Collateral, I, Daniel Blake), Leo Bill (28 Days Later, Becoming Jane), Julian Barratt (The Mighty Boosh, Mindhorn), Steve Oram (Sightseers, The World’s End) e l'attrice di Game of Thrones e Star Wars, Gwendoline Christie (Game of Thrones, The Darkest Minds).

Presentato in anteprima mondiale all'ultimo Toronto International Film Festival, dove ha incontrato il favore della critica, In Fabric non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma A24 conferma che arriverà nelle sale entro il 2019.