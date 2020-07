Fabio De Luigi: 7 curiosità sul comico di Aspirante vedovo e Mai Dire Grande Fratello

Il protagonista di Aspirante Vedovo Fabio De Luigi è uno dei comici più affermato del panorama italiano grazie a personaggi come l'ingegner Cane e gli altri che lo resero famosi fin dai tempi di Mai Dire Grande fratello , ma quanto lo conoscete? Ecco quindi alcune curiosità sull'attore.

Il punto di forza dell'attore sono la grande simpatia ed empatia che riesce, quasi immediatamente, a fan nascere nel pubblico, doti che lo hanno portato ad una rapida scesa prima in programmi ed intermezzi comici e poi addirittura sul grande schermo. Il suo primo film fu Nitrato d'argento (1996), ma nonostante il successo riamane molto attivo anche in TV, in cui l'ultimo lavoro è stato la co-conduzione di Facciamo che ero io insieme alla comica ed imitatrice Virginia Raffaele.

Negli anni De Luigi è stato anche regista del film Tiramisù, di cui fu anche protagonista e sceneggiatore, incarico che ricoprì anche in Ogni volta che te ne vai (2004), La peggior settimana della mia vita (2011) e Il peggior Natale della mia vita (2012). Non tutti sanno che l'attore romagnolo ha anche inciso un album: era il lontano 2001 ed era intitolato Olmo & Friends. La raccolta comprendeva tutti i brani eseguiti dal suo personaggio, pseudo-cantante che si atteggia ad artista di successo e Don Givanni, e lo incise insieme alla collega Paola Cortellesi. In calce troverete l'esilarante brano Sei il mio Cucù.

Nonostante la prestigiosa e variegata carriera nel mondo dello spettacolo, il De Luigi bambino sognava di diventare uno sportivo affermato: da piccolo era infatti un patito di baseball e arrivò a giocare addirittura in Serie A1. La vita di De Luigi non è però di sola carriera: nel 1998 sposa infatti l'attrice serbocroata Jelena Ilic, conosciuta grazie ad amici comuni, da cui avrà i figli Dino e Lola.

Se volete ridere ancora insieme a Fabio De Luigi, vi ricordiamo che stasera, 29 luglio, Rai Movie trasmetterà Apirante Vedovo alle 21:10 in cui affronterà improbabili e tragicomiche situazioni insieme a Luciana Littizzetto.