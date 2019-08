Fabian Wagner: 'Ho pianto per ciò che hanno fatto al vero Justice League di Zack Snyder'

Non le ha mandate certo a dire Fabian Wagner, direttore della fotografia di Justice League e fedelissimo di Zack Snyder, che pochi giorni fa aveva richiesto a suon di parolacce la Snyder Cut del cinecomic DC Films.

Purtroppo la versione originale voluta dal regista di 300 e Watchmen potrebbe non vedere mai la luce, nonostante recentemente Jason Momoa abbia assistito ad una proiezione del film, e Wagner ha rincarato la dose parlando ai microfoni dei colleghi di ComicBook.

Il direttore della fotografia ha rivelato di aver pianto una volta visto Justice League al cinema, perché non poteva credere quanto lo studio avesse modificato la versione originale.

"È davvero difficile dire cosa ne penso perché quando l'ho visto ho pianto, davvero. Quindi è difficile per me dire esattamente quanto sia cambiato, ma posso garantirvi che è cambiato drasticamente. Sembrava un film totalmente diverso ed è triste per me perché mi è piaciuto moltissimo lavorare con Zack, è stata la migliore esperienza professionale della mia vita. C'erano molte altre cose in quel film che lo rendevano così bello, a parte il fatto che stavo lavorando con Zack e l'intera banda. Durante la lavorazione di quel film ho incontrato la donna che oggi è diventata mia moglie. Posso assicurarvi che c'erano molte altre cose nel film originale. Era semplicemente un film eccezionale, quindi è stato un vero peccato vedere cosa si è rivelato.”

Secondo nuove rivelazioni, Zack Snyder si era messo a lavoro su Justice League pensando già a Justice League 2, dato che nella sua mente il film avrebbe fatto parte di una trilogia, a sua volta collegata a Man of Steel e Batman vs Superman, con i quali avrebbe composto un arco narrativo in cinque parti.