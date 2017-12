Fabian Wagner chiarisce i suoi commenti su Justice League ed il costume nero di Superman

A pochi giorni da alcune dichiarazioni che hannofatto impazzire i tanti fan dell', il direttore della fotografia ditorna sui propri passi e tenta di chiarire un po' la situazione che circonda il film di

Eh sì, perché se non lo sapete, Fabian Wagner in persona ha confermato la presenza del costume nero di Superman all'interno di Justice League, affermando che le varie sequenze sono state tagliate. "Si, c'erano delle sequenze che abbiamo girato con quel costume" ha spiegato il direttore della fotografia "E' un costume molto figo. Sfortunatamente non lo abbiamo visto nel montaggio definitivo.". Dichiarazioni che, però, sono state smentite quasi immediatamente dallo scooper Umberto Gonzalez che, invece, ha svelato che c'era un semplice easter egg con il costume nero, e nulla di più. Chi ha ragione tra i due?

In una nuova intervista, il direttore della fotografia chiarisce la situazione - e sta a voi, poi, tirare le somme -: "Beh, sapete, voglio essere onesto, non ricordo esattamente se abbiamo girato un test con quel costume nero o una vera sequenza del film. L'ho girata, ma non ricordo se fosse un test o una sequenza della pellicola. Ma vedere il costume nero è stato grandioso, anche se non sono sicuro al 100% che sarebbe apparso nel film".

E riguardo una potenziale director's cut di Zack Snyder, spiega: "Non ho mai visto un montaggio di Snyder, se mai esista una sua director's cut... penso l'abbia fatta, ma non ne sono sicuro".