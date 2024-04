Fabbricante di Lacrime, spiegazione del finale del film Netflix

Fabbricante di Lacrime è stato uno dei successi letterari italiani più importanti degli ultimi anni riuscendo tra le altre cose ad ottenere un adattamento cinematografico da poco distribuito sulla piattaforma dalla N rossa. Scopriamo insieme il significato del finale del nuovo prodotto trasposto dal romanzo del 2021 di Erin Doom.

Dopo aver riportato la trama di Fabbricante di Lacrime, torniamo ad occuparci dell’opera di Alessandro Genovesi per parlare dell’emozionante finale che sta appassionando i fan dell’originale e i tanti spettatori che stanno in questi giorni scoprendo la storia raccontata dalla scrittrice italiana.

La narrazione dell’amore proibito tra i due protagonisti, colonna portante della vicenda, giunge alla sua conclusione quando, dopo una prima rinuncia alla proprio desiderio da parte di Rigel, il ragazzo si ritrova coinvolto insieme alla sua amata in un incidente causato dalla furia del violento Lionel.

Finito in coma, Rigel torna sotto la custodia di Margaret che impedisce a Nica di vederlo portandola alla decisione di prendere in mano le redini della situazione denunciando, insieme ad altre vittime della donna, gli abusi subiti sotto la sua custodia.

Tornata al capezzale di Rigel, Nica gli racconta tutta la vicenda quando, inaspettatamente e in maniera provvidenziale, il ragazzo si risveglia.

I due saranno quindi finalmente liberi di stare insieme con la scena finale che ce li mostra sdraiati vicini e con un bambino ad unirli nel loro meritato raggiungimento di una felicità insieme.

A proposito del film, al numero uno nella classifica Netflix italiana, vi lasciamo al trailer di Fabbricante di Lacrime.

