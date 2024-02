Fabbricante di lacrime: l'emozionante teaser trailer del nuovo film Netflix Italia

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer di Fabbricante di lacrime, film dall’omonimo romanzo di Erin Doom, uno dei più importanti casi letterari degli ultimi tempi edito da Magazzini Salani e diventato il libro più venduto in Italia nel 2022.

Tra i film da recuperare su Netflix molto presto arriverà anche questo nuovo adattamento, dato che il filmato promozionale conferma che Fabbricante di lacrime uscirà in streaming dal 4 aprile, ovviamente in esclusiva su Netflix: la storia è ambientata tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui è cresciuta la protagonista Nina e nel quale si tramanda da sempre una leggenda, quella del Fabbricante di Lacrime, un misterioso artigiano colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini.

Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi: i coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo.

Fabbricante di lacrime è una produzione Colorado Film ed è prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai. Il film è scritto da Eleonora Fiorini e Alessandro Genovesi, che ne è anche il regista. Nel cast, accanto ai protagonisti Caterina Ferioli (Nica) e Simone Baldasseroni (Rigel), anche Nicky Passarella (Billie) e Alessandro Bedetti (Lionel).

