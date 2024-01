La Fabbrica di Cioccolato, in che modo vennero realizzati gli Oompa Loompa?

Con l'arrivo al cinema di Wonka, non si può far altro che a Tim Burton che, nel 2005, portò al cinema con La Fabbrica di Ciccolato, il personaggio interpretato questa volta da Johnny Depp. Per fare in modo che gli Oompa Loompa fossero credibili sul grande schermo si puntò ad una scelta particolare.

Ad interpretare l'iconico personaggio nell'adattamento di Paul King è stato Hugh Grant mentre nella versione del 2005 di Tim Burton il compito fu affidato a Deep Roy. La lavorazione della pellicola fu talmente complessa da spingere il regista ad abbandonare la voglia di fare un sequel de La Fabbrica di Cioccolato. L'enorme impegno, però, non fu solo da parte del cineasta ma anche di coloro che ruotavano intorno alla pellicola. In particolare, Deep Roy fu protagonista di una folle scelta da parte degli addetti ai lavori.

Nell'epoca dell'inizio della CGI, la scelta più sensata sarebbe stata quella di realizzare una sola ripresa dell'Oompa Loompa e riprodurli in computer grafica. La scelta, contro ogni previsione, fu quella di spingere Deep Roy ha riprodurre i movimenti degli Oompa Loompa per centinaia di volte e montare insieme le varie riprese in modo da averne una schiera pronta da far comparire all'interno del film. Il lavoro fu talmente impegnativo che la produzione per premiare l'enorme impegno dell'attore alzò il suo stipendio ad un milione di dollari.

Per scoprire qualcosa in più sulle varie versioni della storia, vi consigliamo la nostra recensione del primo film di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!