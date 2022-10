La Fabbrica di Cioccolato, avete notato la citazione al Batman di Tim Burton?

Non è strano che un regista si specchi un po', di tanto in tanto: quando quel regista è Tim Burton, d'altronde, di motivi per indugiare in un filo di autocelebrazione ce ne sono in quantità, basta farlo con la giusta eleganza, cosa che all'autore di Beetlejuice non manca di certo, come dimostra il caso de La Fabbrica di Cioccolato.

Era il 2005 quando il buon Tim sbarcò in sala con il suo film ispirato al celebre racconto di Roald Dahl, già precedentemente ritratto nell'amatissima trasposizione con Gene Wilder: la storia è quella che conosciamo e segue le avventure di Charlie, ragazzino di umili origini ritrovatosi in mano uno degli ambitissimi biglietti d'oro valevoli per una giornata da trascorrere nella fabbrica di Willy Wonka. Ma ricordate dove lavora il padre di Charlie?

Il personaggio interpretato da Noah Taylor, per chi non lo ricordasse, si guadagna da vivere lavorando in una fabbrica di dentifricio, la Smylex. Vi dice nulla questo nome? Proprio così: si tratta di un chiaro riferimento al gas velenoso inventato dal Joker di Jack Nicholson nel Batman del 1989, diretto ovviamente proprio dal nostro Tim Burton!

Avevate fatto caso a questo piccolo easter egg? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, perché Tim Burton non si interessò ad un sequel de La Fabbrica di Cioccolato.