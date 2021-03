La Fabbrica di Cioccolato, niente CGI: Tim Burton volle davvero addestrare 40 scoiattoli!

Tim Burton fa parte di quei registi che meglio di chiunque altro hanno saputo raccontarci, nel corso degli ultimi 30 anni, il vero significato di magia del cinema: i film del nostro sono una gioia per gli occhi di chi vuole tornare bambini per un paio d'ore, che si tratti di Beetlejuice, Edward Mani di Forbice o La Fabbrica di Cioccolato.

Proprio il film con Johnny Depp nei panni di Willy Wonka ci porta, in effetti, uno degli esempi più evidenti di come la magia stia anche e soprattutto nelle piccole cose, in quei dettagli che pochi altri registi avrebbero avuto la voglia di curare con l'attenzione l'amore impiegati dal buon Tim.

Stiamo parlando della famosa scena in cui Veruca Salt viene trascinata dagli scoiattoli nel macchinario in cui finiscono i gusci delle nocciole scartati dagli adorabili roditori: al contrario di quanto sarebbe naturale pensare, infatti, gli scoiattoli presenti nella suddetta sequenza non hanno nulla a che vedere con CGI ed effetti speciali di vario tipo!

Proprio così: per il film tratto dal romanzo di Roal Dahl un Tim Burton più folle che mai volle che ben 40 scoiattoli venissero addestrati per poter apparire nella scena della punizione inferta a Veruca. Il risultato è decisamente valso lo sforzo, non trovate? A proposito di Willy Wonka, intanto: recentemente la famiglia di Roal Dahl si è scusata per le dichiarazioni anti-semite dell'autore de La Fabbrica di Cioccolato.