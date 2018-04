F. Gary Gray, regista di Fast and Furious 8, sarà al comando di "MASK", di Paramount

La casa di giocattoli Hasbro e la casa di produzione cinematografica Paramount, produrranno MASK, un film che si baserà sulla serie animata degli anni '80 che parlava di una task force speciale. Il film sarà diretto da F. Gary Gray, di Fast and Furious 8.

MASK è l'acronimo di Mobile Armored Strike Command: questa task force, nella serie animata, combatteva contro un'organizzazione criminale chiamata VENOM. Era una sorta di G. I. Joe mischiato ai Transformers, per semplificare. Andò in onda per due stagioni, e il totale fu di 75 episodi. inoltre anche la DC ne fece un fumetto.

La notizia che F. Gary Gray sarebbe stato al comando del film, l'ha riportata Deadline. MASK non sarà l'unico adattamento Hasbro. Anche ROM: Spaceknight, sarà prodotto dalla Paramount e, a scrivere la sceneggiatura ci penserà Zak Penn (Ready Player One).

Ma questa partnership non sembra finita qui: la Paramount sta collaborando strettamente con la divisione AllSpark Pictures, che è stata creata recentemente dalla Hasbro. Tra i progetti già annunciati dalla casa cinematografica poi, ci sono Micronauts, un nuovo capitolo di G.I. Joe e Dungeons & Dragons. Quest'anno poi, uscirà, come sappiamo bene, lo spinoff di Transformers, Bumblebee.

Al momento, almeno in Italia, possiamo vedere l'ultimo capitolo della saga sugli Autobot in home video, Transformers: L'ultimo Cavaliere, cioè.

Voi conoscevate la serie MASK? E cosa pensate del fatto che la Paramount voglia farne un adattamento live action?