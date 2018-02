F. Gary Gray alla regia del reboot di Men In Black

Stando al sitolaha ingaggiato un regista per lo spin-off - a.k.a.- di Men In Black : la regia è stata affidata a, regista di

La pellicola non includerà nessuno dei due precedenti protagonisti, Will Smith e Tommy Lee Jones, con l'intenzione di avere due nuovi agenti, uno dei due dovrebbe essere una donna. L'intenzione della Sony è quella di espandere l'universo dei Men In Black, con una sorta di soft-reboot cinematografico. La Sony ha anche un altro film in cantiere, attualmente ancora in fase di sviluppo, titolato MIB23 e mashup tra questo franchise e quello di 21 Jump Street.

Il film senza titolo sui Men In Black è scritto da Matt Holloway & Art Marcum (Iron Man), e prodotto da Walter Parkes e Laurie MacDonald insieme a Steven Spielberg.

Il Men In Black originale, basato su un fumetto della Malibu, è uscito nel 1997 ed ha incassato ben 589 milioni di dollari nel mondo; il sequel, arrivato solo nel 2002, ne ha incassati 441 di milioni ma fu criticato aspramente da pubblico e stampa. Nel 2012 è uscito un terzo capitolo, problematico durante le riprese, ma apprezzato da pubblico e critica, che ha finito per incassare 642 milioni. Barry Sonnenfeld ha diretto tutti e tre gli episodi.

Men In Black uscirà il 17 maggio 2019.